養龜擋煞 意外變身活招牌
花蓮美崙一間知名民宿，入住後迎門的是兩隻大龜緩緩前進，原本老闆養龜是要「擋煞」，意外也讓生意開紅，蔣老闆說，原本擔心陸客不來，國旅生意蕭條，養龜之後，民宿住房率沒有受到影響，都要感謝龜小孩們幫忙。
民宿內的兩隻陸龜，體型較小的是櫻桃紅腿陸龜，體型較大的蘇卡達象龜，蔣老闆說，當時先生共養4隻，為要擋「四方煞」，購買的2隻陸龜及朋友送的2隻水龜，但兩人都沒有養龜的經驗，以為就是圈在一起，餵食就好，沒注意到不同品種有不同飼養方式，導致2隻水龜生病離世。
有了一次的失敗經驗，夫妻倆認真研究陸龜飼養方式，在籠子外安裝保持溫度的照燈器，兩隻陸龜剛來的時候，都只有手掌大，原本只需要一個大籠子，4年過去兩隻陸龜也長得很有份量，其中蘇卡達象龜生長速度更是驚人，已長到70公分長，夫妻倆也為兩隻龜寶貝打造圍欄。
蔣老闆說，兩隻陸龜現在成了民宿內的招財龜，也很懂得跟客人互動，只要陌生人靠近，兩龜都會很有活力，倒是看到熟悉的爸媽，就會顯得懶洋洋，但若看到爸媽拿著食物出現，則會很有活力討食物。
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(中國時報)
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