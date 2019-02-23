鶯歌公車 直達永寧捷運站
鶯歌區因位在邊陲地段，原僅有4條跨區公車路線，其中1班還只到三峽北大社區，遭批為「3個半」，市議員蘇泓欽邀集民眾申請加開直達永寧捷運站的班次；交通局表示，可利用「跳蛙公車APP」，募集20人即可發車。
市議員蘇泓欽指出，鶯歌近10萬人口，原本只有702、851、917及981公車行駛到新北市其他地區，其中851還只開到三峽北大社區，且例假日停駛，根本不算一條，加上假日觀光人潮湧入，不論搭火車或開車都相當擁擠，鶯歌人彷彿被「囚禁」在三鶯地區，到哪都寸步難行。
蘇泓欽說，2017年起市府陸續加開通往松山機場、中正紀念堂及台北市政府的班次，因載客量不足，業者虧損嚴重，多次被要求停駛，但偏鄉居民的交通權益不該被忽略，已邀集民眾透過「跳蛙公車APP」，爭取加開鶯歌高職、鶯歌路口與鳳七路口直達永寧捷運站的接駁車，歡迎有需求民眾登記。
交通局表示，偏鄉地區因搭乘人數較少，經常發生加開班次後，搭乘人數不如預期，「叫好不叫座」的情況，造成公車業者虧損，若民眾有需求可透過「跳蛙公車APP」，只要輸入要去的地方和抵達時間，募集到20人有同樣需求，公車業者就會在20天內開出來該條路線。
至於有民眾反映，917班次抵達陶博館後，先要求乘客下車，繞一圈後又在鶯歌火車站收客，懷疑是為了「多收一段票」，交通局解釋，因司機須利用陶博館前館前路空地停車休憩，且在火車站下車的旅客僅少數，才在考量後將陶博館規劃為末站。
(中國時報)
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