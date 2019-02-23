泰國蝦當寵物 人蟒情靠摸出來

2019年02月23日 04:10 中國時報 賴佑維 、 甘嘉雯 、 蔡依珍 、何冠嫻、邱立雅／綜合報導 、何冠嫻、邱立雅／綜合報導

貓咪Orange貪吃，為了吃不懼剪指甲。（蔡依珍攝）

釣到泰國蝦太小隻，乾脆帶回家飼養。（賴佑維翻攝）

胖球首次脫皮，飼主韻如相當激動，半夜不睡覺緊盯牠成長。（何冠嫻翻攝）

什麼生物都可以當寵物！桃園市巫姓女子和男友飼養泰國蝦「泰泰」，她說，原本是在釣蝦場釣到，但遭朋友嫌棄太小隻，決定帶回家飼養。從原本對泰國蝦養法一竅不通，後來上網研究，也到水族館詢問，成功讓「泰泰」越來越「壯」。

苗栗的韻如因緣際會下養了蜘蛛球蟒「胖球」，為了讓胖球能有好的飼養環境，可是做足了功課，只要牠有一點異樣，韻如定會趕緊查書或上網找資料，釐清胖球的狀態，飼養過程戰戰兢兢，她說蛇不喜歡與人接觸，但為「增加彼此交流的情感」，韻如會在晚上先摸摸胖球的身體，再慢慢把牠抓起來，拿出飼養盒一起玩耍，如今胖球習慣了韻如的撫摸，已經不會害怕得縮成球狀，彼此培養出好默契與好情感。

小潔2年前經過寵物店時，對才剛出生不久的流浪貓「Orange」一見鍾情，馬上帶回家領養，頑皮的「Orange」最愛趁她忙於報告時，擠在電腦旁湊熱鬧，讓她又好氣又好笑，所幸「Orange」非常貪吃，只要以肉凍誘惑，再難的剪指甲都能游刃而解。

愛洗澡又愛喝牛奶的鸚鵡azuro，是飼主林小姐養了十幾年的寶貝，azuro平常最喜歡洗澡，只要看到林小姐準備澡盆注入溫水，azuro就迫不及待靠近，待澡盆準備完畢，azuro興奮得跳入水中張開雙翅啪答啪答，開心得跳來跳去，讓旁人也感受到azuro對於洗澡這件事有多期待。

狐貍犬阿布從小由AMY領養，非常乖巧，牠最愛跑到廚房，尤其當媽媽煮好飯菜時，牠會跳上餐桌椅子看菜色，彷彿在說「整桌我都想吃」，不過也僅止是看而已，阿布只吃飼料，並不吃人類食物，「不會強求討吃」。

更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)