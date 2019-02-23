姪子一句話 鬃獅蜥來報到

2019年02月23日 04:10 中國時報 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

只因姪子說想養恐龍，謝哥開始了養蜥生活，從1隻、2隻到現在一整間的鬃獅蜥、鬣蜥，謝哥樂此不疲，當時只養1公1母鬃獅蜥所生的蛋中，第1隻小鬃獅蜥破殼而出的情形，與姪女、姪子們又感動又欣喜，更意外的是，這隻鬃獅蜥竟有Paradox（悖論）現象。

那年侏羅紀公園系列電影正夯，姪子3歲生日時，指名要養恐龍，謝哥直覺就想到蜥蜴，就買了1隻鬣蜥，不過鬣蜥越來越大，又較有野性，常有耳聞咬人事件，不適合小朋友，所以又買了1隻溫馴的鬃獅蜥，越養越有興趣。

後又託人從西班牙進口1隻鬃獅蜥，1年後配種，生了一窩蛋，當時於姪女、姪子每天觀察蛋的變化，直到第1隻蜥蜴破殼時，那種欣喜無法形容，也因為是第1隻，小朋友們強烈建議要留下，沒想到幾個月後，發現牠的皮膚有粉藍紫色塊，一查原來牠竟有蜥蜴界難得的Paradox（悖論）基因，就是意外出現的基因，且是不可遺傳。

謝哥指出，鬃獅蜥雖被視為飼養難度「新手級」的爬蟲類動物，但仍需要專業知識和負責任的態度來照顧，例如需創造同時有溫差較大的飼養缸，食物需要如杜比亞蟑螂、櫻桃紅蟑、蟋蟀等活昆蟲，一餐得好幾隻，另還要水果和蔬菜，千萬不要一時衝動而購買，養不起就棄養，造成生態浩劫。

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(中國時報)