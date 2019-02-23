國道警隊犬三路 看家很盡責

2019年02月23日 04:10 中國時報 許素惠 、 張亦惠 ／綜合報導 ／綜合報導

退休媒體人養有一黑一白貴賓犬父女，性格迥異。（吳志明提供）

國道警察第4大隊斗南分隊養了一隻隊犬「三路」，不但會隨員警出勤，也很盡責「看家」，遇陌生來客會大吠不停，有趣的是，「三路」卻是典型「在家一條龍，出外一條蟲」，分隊長薛金河說，出外遇到社區的狗圍過來，「三路」便畏縮躲在人後。

薛金河說，常有流浪狗主動跑到該分隊，大家都有默契來者不拒，來1隻收養1隻，來2隻收養1雙，三路是該分隊第3隻隊犬，也是自己跑來，同仁公餘閒暇喜歡看日本動畫《花田少年史》消遣，便以片中主人翁「花田一路」替第1隻隊犬取名「一路」，第2隻接著叫「二路」，以此類推，順口又好記。

一路和二路都自由來去，在該隊安居幾年後又跑去當「浪浪」，三路來得正是時候。三路看家很盡責，見陌生來客便大叫且一直尾隨，直到隊上弟兄出面制止才停，24小時陪伴大家，也常和弟兄出勤及運動。

退休媒體人吳志明目前與太太在嘉義市經營花店及牛肉麵店，養有1黑1白貴賓狗，黑的公犬叫木炭，白的則是木炭的女兒取名波吉，「父女性格大不同」，木炭溫馴善良、波吉則凶巴巴，吳也說，貴賓狗非常聰明，很多動作都一教就會，很惹人喜歡。

吳志明說，木炭是「受虐兒」，小時候因愛玩、亂跑被原來的男主人施暴，女主人於心不忍將他送養，木炭目前已經14歲了，9歲時和花店員工的貴賓結婚，生下波吉。波吉從小就很凶，對木炭也一樣不客氣，常被吳的女兒笑說「除了姿色外一無是處」。

吳志明說，狗跟人一樣，每隻個性都不同，例如波吉個性跟媽媽很像，只要帶她剪頭髮，回家必定生氣一個禮拜，不理人；木炭則是溫馴善良且聰明，教他握手、看到槍的手勢裝死，一學就會。

兩隻狗的互動也常讓吳志明哭笑不得，吳說，他們晚上都睡在房間內，木炭半夜時會到廁所尿尿，波奇就守在往廁所的路上，逼得木炭只好輕聲叫吳的太太起床幫他開路，父女互動相當逗趣。更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)