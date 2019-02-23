高美館園區 友善毛小孩
高美館所在的內惟埤文化園區友善動物環境，提供撿便袋已經邁入第5年，從一開始的2處，現已增加為4處，而且使用率也以逐年1.5倍在成長，廣大的腹地及得天獨厚的綠色生態環境，可以說是每隻毛小孩的天堂。
近年來動保意識抬頭，越來越多人將寵物視為「家人」，從飲食到居住空間無不悉心照料，也重視與寵物相處的休閒娛樂時間，如何慎選戶外活動環境，尤其要解決毛小孩「便便」的問題，也是飼主們關心的話題。
文青必逛的高美館不僅開放園區攜帶寵物，且從5年前就提供友善寵物的「撿便袋」，解決飼主遇到寵物臨時在外排便的困擾，也減少民眾誤踩「黃金」的窘境，而撿便袋100％生物可分解材質，不用擔心對環境造成負擔。
高美館所在內惟碑文化園區的撿便袋從一開始2處，現已增加為4處，分別位於兒美館北側成都廣場、園區噴泉廣場北側、圓形廣場迴廊東側、高美館往兒美館路徑上，使用率以逐年1.5倍成長，代表飼主公共意識的抬頭。
撿便袋設施是由博聯動物醫院策畫提出，醫師楊姮稜說，類似友善設施其實國外已有先例，台灣則屈指可數，此計畫恰好扣合高美館近年推動的新型態美術館一日生活圈理念，也希望提供民眾富有包容及友善的藝術空間。
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(中國時報)
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