花蓮縣府再推有機米月
花蓮縣國中小實施免費營養午餐邁向第9年，自去年底獲農糧署補助「有機米月」計畫，讓全縣學生有機米整月吃飽飽，農業處表示，本月期也持續向農糧署申請經費，加碼補助學生本學期、下學期各有一次有機米月，讓學生吃得開心又健康。
花蓮國中小學免費營養午餐自99學年度實行，國小每餐45元3菜1湯、國中每餐50元4菜1湯，2015年再加碼編列700萬預算，讓學生每周都有一天「有機蔬菜日」，目前每周有機蔬菜日、水果日各一日，每月還有一次「雞腿日」，目前共6家合格廠商供應全縣2萬餘名學生營養午餐。
花蓮縣去年11月獲農糧署補助，試辦「花蓮縣國中小學有機月推動計畫」，除了維持現行學生每周一次提供有機蔬菜，也加碼收購約40噸在地產有機米，總經費434萬，提供全縣學生整月天天吃有機米，營養午餐再升級。
農業處長羅文龍指出，目前也持續向農糧署提出申請，讓有機月可以持續辦理，若經費到位，本學期、下學期皆可辦理1次有機月，總計爭取2次經費。
縣長徐榛蔚昨偕同領衛生局長朱家祥、教育處代理處長李裕仁、農業處長羅文龍前往花蓮市中正國小視察營養午餐供應狀況，徐榛蔚說，花蓮縣政府今年是第4學期推動有機餐，與在地小農、有機農戶合作，調配全縣有機餐蔬菜，對菜色調配、供應狀況表達肯定，讓學生都能吃得開心、健康、安全又美味。
(中國時報)
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