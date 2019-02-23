老爸逗鼠為樂 女兒失寵了
張家慈去年5月遭遇失戀、轉職等困擾，遂決定飼養銀狐倉鼠改變自己的生活，豈料飼養之後，不僅為自己的生活增添不少樂趣，連平時木訥寡言的父親，也因倉鼠多了更多互動，她笑說，「老爸的臉書大頭照都換成倉鼠的照片，女兒根本失寵了！」
張家慈畢業於台灣藝術大學，目前任職於新視波有線地方記者，去年5月遭遇失戀、轉職等困擾，一定讓她情緒相當低弱，為了改變自己的生活，決定飼養銀狐倉鼠。
張家慈表示，本身也很喜歡貓、狗等動物，但擔心工作之餘沒有太多的時間照顧，因此決定先從飼養小動物開始，這是人生中第一次飼養寵物。
「飼養寵物後，對自己的生活造成很多改變！」張家慈說，以往下班都相當疲累、沒有心情做其他的事情，但養了銀狐倉鼠之後，一下班就會跟牠對話，甚至於會幫牠拍攝照片、紀錄片，另外也增進與父母間的情感。
張家慈表示，倉鼠很喜歡逃跑，也會一直咬籠子的門，她擔心牠會誤食到籠子的油漆，耗時數周與母親一起利用紙箱幫牠設計新家，雖然倉鼠還是會逃跑出來，家人也一直改造，因此有了新的共通話題。
張家慈笑說，「女兒在家根本失寵了！」父親木訥寡言，常會坐在沙發上看電視，但飼養倉鼠之後，父親常會去找倉鼠玩，甚至於還將臉書大頭照換成倉鼠的照片，也常提醒她記得餵飼料、整理籠子，「飼養寵物之後，真的讓生活變得更加多采多姿！」
張家慈說，飼養寵物並非一朝一夕，希望「零棄養」的種苗可以在民眾心裡萌芽茁壯，養牠、愛牠就要照顧牠一輩子、不離不棄。
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(中國時報)
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