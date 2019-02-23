惡火夜襲雪霸 燒出海量垃圾

2019年02月23日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

369山莊周邊林地驚見海量垃圾，蛋殼、廚餘堆滿地。（雪霸處提供）

1場大火燒出人性，雪霸國家公園369山莊上方林地，小年夜深夜傳惡火侵襲，燒毀約3.5公頃林地，大火燒盡當地植被箭竹林，也燒出無痕山林宣導的不足，雪霸處22日指出，近日志工上山清理燒毀林地時，意外發現海量人為垃圾，總量達260多個麻袋，茶桶、鍋具、蛋殼、睡袋等四處可見，但令人相當心痛。

雪霸公園管理處指出，3日發生的山林火警位於海拔高度3200公尺的369山莊旁，火勢之大，東勢林區管理處協調空中勤務總隊派遣直升機，載運救火隊員前往，以水袋空投2次，從深夜11點打火至隔日下午4點多才順利控制火勢，無情野火燒毀大面積箭竹林，也燒出登山遊客隨處亂扔的海量垃圾。

副處長鄭瑞昌表示，山林火警後，志工協助上山巡視林地，竟清出總量約260多個麻袋的人為垃圾，其中可見茶桶、臉盆、玻璃瓶、鐵質波浪板、蛋殼、睡袋、金屬罐、塑膠、瓦斯罐、鍋具等，研判是山友貪圖方便，不想將垃圾揹下山，隨手亂扔所致，依據《國家公園法》可處1500元罰鍰。

鄭瑞昌說，開罰是最終手段，落實「無痕山林」才是根本，除了將請志工加強呼籲山友將垃圾帶下山，228連假期間，每日開放約100名山友入山，目前已額滿，結合保育志工20多人，於山莊周邊進行淨山活動，以「螞蟻搬家」的方式，一點一滴將焚燒後露出的垃圾揹下山。

他說，氣象報告指出，這2天山區降雨、氣溫偏低，正逢雪季服務時間，山友若想登山賞雪，務必遵守「無痕山林」規則，除了足跡，什麼都不要留下。

(中國時報)