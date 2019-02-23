整理二手玩具 精障者送愛到偏鄉

2019年02月23日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣康復之友協會、台灣玩具圖書館協會等愛心人士合作，南投縣第1個二手玩具流通平台啟動，由康復之家的精障人士協助維修清理，志工協助運送，30多箱二手玩具送至仁愛鄉瑞岩、力行、紅香偏遠部落小學，這批玩具有了新主人，孩子們也相當開心。

康復之友協會是精神障礙者的守護機構，醫療團隊與病友們共同耕耘埔里地區的庇護工場參與社區，病友藉由工作復健，培養回歸社會職場能力與心境。台灣玩具圖書館回收二手玩具做環保，讓孩子童年不打烊，並與康復之友合作，在南投縣等中部縣市推動玩具回收與再利用。

協會志工駕駛車齡10多年的小發財車至仁愛鄉發祥、紅葉、力行國小，這些小校位於路況惡劣的力行產業道路沿線，志工們在顛簸山路行進，不時擔憂翻車，終於順利完成任務，孩子們收到玩具的同時綻放了笑顏。

康復之友協會總幹事許少欣表示，規畫此活動是要讓偏鄉小朋友能有玩具，有快樂的童年，不會與台中市小朋友落差太大，並遠離3C產品，因貨車車齡超過10年，無四輪傳動，開2個小時才到發祥，玩具很多，志工自行吸收油資、人力、時間支出，盼望能有更安全、更大的貨車，讓更多偏鄉孩子們受惠。

(中國時報)