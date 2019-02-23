43歲「高校生」 植物人重回校園
43歲小瑜國三時發生車禍成為植物人，人生變調，求學夢碎，在創世基金會嘉義分院接受照護，22日由母親推輪椅陪她踏進興華中學，取得學生證，與高一學生同班上課，遲了28年的高中課，小瑜激動心情感染母親淚灑教室。
興華中學副校長劉建興、學校董事會祕書羅百村、家長會長吳偉民、嘉義市家長協會監事廖高標22日與學生們，在校門口熱情歡迎小瑜上學，劉建興代表學校頒發特製學生證給小瑜，小瑜激動得緊緊拉著母親的手，母親也欣喜拭淚。
小瑜穿著興華中學校服，由母親推著進教室，和高一生一起上藝能課，母親握小瑜的手拿樂器搖動，為同學伴奏，也上美術課製作羊毛氈，並由同學每人完成1顆羊毛氈球，組合成杯墊送給小瑜做為紀念，小瑜張大眼睛張望不同的新環境，聆聽上課鐘響、下課鈴響，感受上學的氣氛。
小瑜15歲念那年，騎車上學途中發生車禍成為植物人，人生停格，爸爸在家照顧小瑜數年後，因病往生，母親工作養家，小瑜被轉介到創世安養院接受照顧。
小瑜母親說，小瑜等了28年，終於再穿上學生制服上學，多年來家庭屢遭變故，八八風災失去家園，很感謝興華中學、創世基金會幫忙，讓小瑜有機會圓夢，體驗高中校園生活，她彷彿看到女兒變回青春少女，很感動。
劉建興副校長說，歡迎小瑜到興華中學上課，該校舉辦捐血活動、關懷身障弱勢、國際換日線社團募集冬衣送暖、協助募集10萬元植物人雙軌服務經費，走入社區關懷弱勢，讓學生體驗生命可貴，落實生命教育。
創世嘉義分院表示，感謝興華中學安排「一日同學」體驗課程，讓小瑜擁有1天高中生活。
(中國時報)
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