屏東鎮南宮 開發軍事旅遊

2019年02月23日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

恆春縣城舊八景之一的赤牛嶺，現為知名登山景點，而位在山上的鎮南宮為提供登山客更佳環境，多年來向國產局承租土地並自費數十萬整理步道，近日則發現宮廟後方留有的二戰防空洞很有意思，正與文史工作者念吉成商討合作打造恆春新景點。

鎮南宮指出，赤牛嶺是由隆起的珊瑚礁石灰岩所形成，高283公尺，假日時可見遊覽車載著一車又一車的登山客來爬山，而平日也可看到恆春居民到此運動，它除是知名登山景點外，部分土地還是墾管處允許開發的遊憩區，可惜廟方礙於經費問題，多年來僅能做到承租土地及整理步道。

主委黃朝暉說，登山客循著步道多知道「憶子亭」，但其實另一個方向還有二戰時留下的防空洞及碉堡，若加以整理及規畫，也許可以為登山客帶來不一樣的新體驗，同時也能變成恆春新景點。

「也許可以發展成軍事旅遊。」念吉成指出，二戰末時，赤牛嶺為日本扼守恆春半島的重要祕密軍事基地之一，不僅有環視恆春半島的堅固碉堡，現今廟前的珊瑚礁洞穴還有祕密彈藥庫，且後山還有迷你的珊瑚礁岩防空洞，非常有發展軍事旅遊的本錢。

他強調，八二三炮戰既然可以讓金門成為戰事旅遊勝地，那恆春的二戰遺址也是可以加以利用來發展觀光，他將協助廟方透過公私部門合作，揭開赤牛嶺沉寂已久的神祕面紗。

(中國時報)