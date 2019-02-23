宜蘭首家公托 伴寶貝長大

2019年02月23日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

照顧幼童能有好的生活及教育環境是宜蘭縣長林姿妙致力推動的施政重點，宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘經費委由社團法人宜蘭縣蘭陽幼兒教保事業發展協會辦理「宜蘭縣員山社區公共托育家園」，希望能打造出平價、友善及優質的托育環境並供應縣內托育需求。

宜蘭縣政府社會處表示，「宜蘭縣員山社區公共托育家園」是宜蘭縣第一家社區公共托育家園，設置在員山國小校內，收托設籍縣內0至未滿2歲的嬰幼兒，預計可收托12人，已在2月11日正式收托7名嬰幼兒，希望能提供更友善的優質空間，讓有需要的家長能安心送托，也讓孩子平安快樂成長。

林姿妙22日特別到托育家園仔細視察收托情形與環境，為工作人員打氣加油，同時聽取幼兒家長的意見，供作縣府改善的方向。

林姿妙強調，幼兒托育是施政重點之一，今年將持續爭取前瞻計畫經費，縣內至少會再增設二處社區公共托育家園，希望透過托育家園的成立，打造出平價、友善及優質的托育環境，以滿足縣內托育需求。

林姿妙也與在場的大人、小孩一同參與「大手牽小手，平平安安到永久」活動，各自烙下手模拓印，期許能共同守護並陪伴每一個寶貝平安長大，也留下珍貴的紀念與回憶。

(中國時報)