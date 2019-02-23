宜蘭首家公托 伴寶貝長大
照顧幼童能有好的生活及教育環境是宜蘭縣長林姿妙致力推動的施政重點，宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘經費委由社團法人宜蘭縣蘭陽幼兒教保事業發展協會辦理「宜蘭縣員山社區公共托育家園」，希望能打造出平價、友善及優質的托育環境並供應縣內托育需求。
宜蘭縣政府社會處表示，「宜蘭縣員山社區公共托育家園」是宜蘭縣第一家社區公共托育家園，設置在員山國小校內，收托設籍縣內0至未滿2歲的嬰幼兒，預計可收托12人，已在2月11日正式收托7名嬰幼兒，希望能提供更友善的優質空間，讓有需要的家長能安心送托，也讓孩子平安快樂成長。
林姿妙22日特別到托育家園仔細視察收托情形與環境，為工作人員打氣加油，同時聽取幼兒家長的意見，供作縣府改善的方向。
林姿妙強調，幼兒托育是施政重點之一，今年將持續爭取前瞻計畫經費，縣內至少會再增設二處社區公共托育家園，希望透過托育家園的成立，打造出平價、友善及優質的托育環境，以滿足縣內托育需求。
林姿妙也與在場的大人、小孩一同參與「大手牽小手，平平安安到永久」活動，各自烙下手模拓印，期許能共同守護並陪伴每一個寶貝平安長大，也留下珍貴的紀念與回憶。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。