小心！2月一氧化碳中毒高峰期
依據中央氣象局預報，2月23日、24日大陸冷氣團來襲，北台灣清晨低溫將下探，依據消防署2018年統計資料，2月為一氧化碳中毒高峰期，占近6成。消防署呼籲，使用瓦斯熱水器，務必保持通風確保安全，避免「居家隱形殺手」的危害。
中央氣象局預報，23日、24日北台灣夜晚清晨低溫將下探12到13度，白天高溫也僅有15到19度左右，其他地方則是早晚偏冷，低溫約16到18度。天氣冷颼颼，民眾就習慣緊閉門窗，而忽略一氧化碳危害。
消防署統計，2018年全台共發生54件一氧化碳中毒事故，釀成11死171傷，其中發生於2月32件，占59.26％；1月占22.22％；其他月份則占18.52％。
消防署提醒，一氧化碳中毒是可以事先預防的，民眾可透過檢視瓦斯熱水器的安裝環境，陽台加蓋、室內等通風不良空間，應安裝有強制排氣功能的熱水器，並依規定正確裝設排氣管，此外，使用熱水器一定要保持通風，才不會產生一氧化碳，多一分注意，才能遠離一氧化碳的威脅。
民眾如有覺得頭暈、嘔吐、四肢無力，要警覺可能是一氧化碳中毒，盡速撥打119協助；另外也要注意用火用電安全，確保生命安全。
(中國時報)
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