企業最愛 龍華科大私校唯一上榜
企業最愛大學生TOP 20出爐，龍華科大是唯一入榜的私立科大，在技職院校排名中僅次北科大及台科大兩所國立技職大學，龍華科大校長葛自祥說，學校辦學堅持不盲目追求國際大學排名、不培養諾貝爾獎得主的「二不」，及學生畢業後要廣受企業歡迎、學校要有較高的科研能量的「二要」，獲此評比榮譽顯見龍華畢業生已獲業界好評與肯定。
葛自祥說，面對全球化的時代，學校的戰略目標是迎向2030年的「雙新」革命，涵蓋教學創新、智慧校園、無邊界教室、國際化、領先產業與生態校園等發展重點，希望以「創新」的學習樣態，及「創新」的學習內涵。
這次企業最愛大學評價調查邀請1675家上市櫃公司填問卷，龍華是唯一入榜私立科技大學。
學校表示，去年10月成立3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，建置跨院系實作場域，結合高職端、大學端與產業界，培養具備電路板布局、先進製程整合技術之高階研發人力，共創三贏。
另外，龍華科大也是政府亞洲‧矽谷人才培育重要基地，獲教育部優化技職校院實作環境計畫補助，建置「人工智慧/物聯/邊緣運算聯合實驗室」，開設智慧居家物聯網實務、物聯網實務認證、物聯網資訊安全應用、工業4.0雲端資料收集、嵌入式系統實作等整合物聯網與傳統產業之創新創業服務應用課程。
校方希望透過產、官、學、研通力合作，縮短學用落差，期能培育國家重點產業所需跨領域專業技術人才，帶動台灣整體經濟動能。
(中國時報)
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