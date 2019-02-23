客家文化園區 景觀池遭亂餵

2019年02月23日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市東勢客家文化園區「保溫計畫」去年底結束，招標空窗期由台中市客委會管理。附近居民向本報投訴，園區疏於維護，景觀池天天都有魚隻暴斃，連福壽螺也入侵。客委會解釋，園區有公告禁止餵魚，但仍有民眾視若無睹，管理員日前撞見婦人倒廚餘，希望民眾不要再任意餵養，造成水質汙染。

由東勢舊火車站改建的客家文化園區，委外經營10年合約到期，台中市客委會去年3月決定收回。在整修過渡期間，為維持園區運作，客委會推出為期10個月「保溫計畫」，委由喜埕公司辦理小型藝文展覽，去年底合約期滿。

喜埕撤出後，客委會派員進駐維護，並舉辦藝文展覽，同步上網公告招標「東勢客家文化園區108年駐地工作站委託專業服務案」但居民發現，園區人力不足，疏於管理，景觀池從月初開始，幾乎天天都有死魚，「顧到魚兒都死光光！」

台中市客委會代理主委鄭育麟解釋，園區沒有販售魚飼料，景觀池也有公告禁止餵魚，但仍有民眾擅自拿魚飼料餵養。日前發生魚群死亡，清潔人員撈除魚屍時，發現魚腹脹大，池底有麵條、飯粒，懷疑有人亂倒廚餘。

管理員指出，小年夜下午撞見婦人將廚餘倒進水池中「餵魚」，當場口頭勸說。鄭育麟無奈表示，由於景觀池位於園區開放空間，無法派駐24小時保全，希望民眾不要再餵養。

(中國時報)