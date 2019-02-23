重大建設帶動 台南房價4年漲15％
去年全台房市買氣回溫，台南市不動產開發商業同業公會表示，今年房市延續去年第四季熱度，加上近期台南市政府公布28項未來建設，可望帶動買氣。信義房屋統計近4年實價登錄，台南房價雖成長15％，但仍是六都最低。
台南市不動產開發商業同業公會指出，內政部1月發布都市地價指數，全國都市地價總指數比上期漲0.22％，已連漲6期，台南為六都漲幅最大、達1.18％，主因是市地重畫與區段徵收等重大開發區陸續完工，南科大廠加碼投資吸引人口進駐，連帶住宅區及工業區地價上漲。
隨著近期市府加碼公布28項建設，包括亞太國際棒球訓練中心、大台南會展中心、安平港遊艇碼頭、沙崙綠能科學城等，加上持續熱銷的水交社重畫區、運河星鑽重畫區等，吸引更多外地建商來台南購地推建案。
信義房屋統計近4年實價登錄，台南房價成長15％屬六都第一，但房價仍是六都最低，其中，南區、中西區、歸仁區、安南區為漲幅最高前4名，分析主要是南科創造穩定購屋需求、重畫區內也有較多新增建案，讓這4區房價呈現穩定成長。
特別的是，被視為台南房市交易熱區的東區，4年來房價沒有波動，崇善店經理葉怡君說，東區早期就已發展成熟，生活機能、教育資源完整、交通四通八達，是老台南人購屋首選，幾年前南紡夢時代話題熱時曾漲過一波，目前房價持平。
(中國時報)
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