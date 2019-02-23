澎湖2大黃金龜王 連袂來台

2019年02月23日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖最熱鬧的元宵節即將落幕，一連3天黃金龜王擲筊祈福活動於22日凌晨揭曉，結果澎湖歷年來首見2大金龜王出走全游向台灣，鎖港里北極殿280兩黃金龜王情歸台南市、山水里上帝廟372兩金靈龜王跨海嘉義市。

歡慶元宵節，澎湖寺廟張燈結綵喜洋洋，龍門村觀音宮2萬斤大米龜、安良廟金莎巧克力龜、赤崁村龍德宮丁香魚龜、西衛里宸威殿麵線龜等萬龜齊發總動員。

眾所矚目最吸睛的仍是鎖港里北極殿北極殿280兩黃金龜王及山水里上帝廟372兩金靈龜王大車拚，吸引數萬人一睹風采。

連續3天擲筊乞金龜爭奪鏖戰，信眾們躍躍欲試；號稱全國之冠單體最重的鎖港北極殿260兩黃金龜王情歸台南市，經營房仲業的呂芮甄與對手並列6聖杯，PK賽以8聖杯技高一籌奪冠，另乞得5兩小金龜，創下1女抱2龜佳話。

總重量最多的山水上帝廟372兩金靈龜王，包括單龜228兩及10多顆金蛋144兩；來自嘉義經營蓄電池生意的連俊明獲金龜王青睞，爭奪過程一度與上帝廟主委許吉慶同是6聖杯，最終連俊明以6聖1笑杯勝出。

多年來澎湖第1次出現兩大黃金龜王連袂離家出走游向外地，廟方解讀這罕見的異象或許是吉兆，正印證了當前澎湖經濟發展新政策「貨出去、人進來」。

(中國時報)