跨越黨派 新科議員組聯誼會
第19屆基隆市議會大換血，31名議員中，有高達14名是新科議員，民進黨議員鄭文婷22日號召了包含自己在內共12名新科議員，籌組「基隆市跨黨派新科議員聯誼會」，希望透過創新的方式，建立問政風格。另外，無黨籍議員張耿輝也號召了藍綠以外共8名議員，成立「基隆市議會跨黨派政團聯盟」，希望打破藍綠，民意作主。
基隆市議會今日舉行第19屆第1、2次臨時會預備會議，邀集所有議員討論提案項目與內容，而鄭文婷也趁會前舉行記者會，宣布成立跨黨派新科議員聯誼會。聯誼會成員包括，民進黨籍鄭文婷、陳宜、張顥瀚、張之豪、張秉鈞，國民黨籍鄭愷玲、韓世昱、張淵翔，無黨籍王醒之、童子瑋、林旻勳，以及時代力量陳薇仲，另外還有2名新科議員為國民黨籍副議長林沛祥、莊敬聖尚未加入，但鄭文婷說，仍在積極邀請中。
鄭文婷強調，聯誼會與政團聯盟不同，並非嚴肅的政團，而是希望新科議員們可以時常交流，透過建立創新的問政風格方式，改變基隆市議會問政風格，以追求基隆市民的最大福祉。
此外，「第19屆基隆市議會跨黨派政團聯盟」22日也正式成立，由無黨籍議員張耿輝所發起，號召無黨籍王醒之、陳明建、林旻勳、童子瑋，親民黨籍莊錦田、楊秀玉，以及民國黨籍的楊石城等共8人連署組團，超越民進黨在基隆的6個席次，成為議會第2大勢力。
(中國時報)
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