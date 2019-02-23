金門旅台鄉親捐機票 30萬助家扶
金門旅台鄉親廖志耀、李玉綢夫婦將子女孝敬的2張出國旅遊機票30萬元，轉捐金門家扶中心做為新建扶幼館基金。該中心欣喜之餘，22日發出給全台同鄉會的一封信，希望有更多鄉親加入愛心行列，協助解決欠缺經費3000萬元的難關。
金門家扶中心在春節前收到1封信，內有30萬元現金支票，指定要捐作家扶中心扶幼館建館用途。該中心根據捐款人姓名，查出是金門旅台鄉親阜欣貿易公司負責人廖志耀、李玉綢夫婦寄來，希望透過家扶中心的手，照護家鄉弱勢兒童順利成長和就學。
該中心主任李桂平表示，分別來自烈嶼后井村和前水頭的廖志耀、李玉綢夫婦，在金門高中畢業後負笈台灣，他們都生長於貧困農村，卻常勉勵自己把吃苦當吃補，2人胼手胝足創業，在新北市板橋經營機械電機設備進出口貿易公司，事業有成後一直心繫家鄉事務。
最近，他們獲知家扶中心新建扶幼館，苦於經費籌措困難後，決定將他們結婚30周年珍珠婚，遠在美國矽谷工作的兒子孝敬父母的賀禮，2張任意目的地的環遊世界機票合計30萬元，全數轉捐金門家扶中心，讓中心員工都好感動。
李桂平指出，該中心扶幼館包括土地和興建費用需要8000萬元，目前尚有3000萬元的缺口，希望在更多鄉親的支持下，可以度過經費籌措不易的難關，幫中心完成50年來興建扶幼館的夢想，給家扶兒童一個溫暖的新家。
(中國時報)
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