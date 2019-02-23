男嬰疑遭保母燙傷 父怒告
桃園一名爸爸在臉書不公開社團「爆料公社」PO文怒控，將1歲的孩子送給保母照顧，但18日去接孩子時，小孩全身發抖、情緒很糟糕，且後頸受傷，但詢問保母她卻推託不知道，令他心痛的是，隔天卻發現孩子屁股和生殖器都有網狀烙印、起水泡，趕緊帶孩子去驗傷，目前也已提告，希望別再有寶寶受害。
該名男童「諺諺」家長，在臉書公布與保母的LINE對話，諺諺父親詢問為何孩子身上有多處傷痕，曾女第一時間辯稱換尿布時沒發現有燙傷，後來又改口，表示因諺諺屁股、生殖器沾到排泄物，洗完後怕孩子著涼，才使用吹風機烘乾，吹風機出風口不小心觸碰到身體才會造成。
經檢查諺諺屁股、生殖器、後頸有燙傷痕跡，屁股、生殖器甚至有網狀烙印並起水泡，家長心疼1歲多大的孩子細皮嫩肉，竟遭保母狠心對待，已向中壢警方提起告訴。
曾姓保母原先還質疑家長為何到保母協會申訴，後又改口稱已照顧諺諺3個多月，不忍心傷害孩子，已自行到社會局申請停托單，並向訪視員說明清楚。
社會局表示，男童雙親在案發後已將孩子帶往澎湖，交由親友照顧中，將由當地社會處進一步後續調追蹤。
婦托科長鍾梅金說，曾姓保母2018年11月開始收托2名2歲以下嬰孩，接獲通報後除加強輔導曾姓保母，也呼籲調查期間不要再收托其他孩子。
受傷的男嬰已停托、另外一名嬰孩的家長獲悉，則認為曾姓保母很照顧孩童，暫不願轉換其他保母。
(中國時報)
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