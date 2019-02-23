飄散書香 台中文學市集又來了

2019年02月23日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中文學市集又來了！今年將於24日下午2點在台中文學館登場，台中市文化局邀請作家廖玉蕙等7名知名作家、詩人到場，以文會友，帶領民眾感受文學書冊的溫度與美好，現場還安排音樂演出，邀請大小朋友來參加這場新春文學盛宴。

台中文學館105年8月間開館，文化局期待文學館不僅是民眾休憩娛樂場所，也是書香飄逸、有各式文學討論及創作靈感的基地，去年造訪民眾突破百萬人次。文學館每年隨著春夏秋冬四季舉辦推出台中文學市集活動，已經舉辦過12場，共吸引5000多人次參加，不但行銷文學，也打出特色與口碑。

文化局22日表示，今年台中文學市集活動邀請作家廖玉蕙、鴻鴻、渡也、李長青、顏艾琳、許赫及陳繁齊等7人到場與書迷們相見歡，喜愛文學的民眾不要錯失與市集作家交流互動的良機；當天還安排音樂演出，邀樂團用音樂說故事、吟遊詩人張心柔也將到場演出。

(中國時報)