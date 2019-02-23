旅客借問站 體會嘉義人情味

2019年02月23日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

自由行旅客大增，嘉義市拚觀光經濟，有21處借問站提供在地食、宿、旅遊、購物等旅遊資訊及Wifi、飲水、洗手間及外語等服務，讓旅客問到飽，市長黃敏惠歡迎旅客多利用借問站，認識嘉義市之美。

嘉義市拚觀光，新設置嘉楠風華酒店、嘉義觀止飯店、新明津創意美食餐飲、東來寶不老鮮雞湯、蕊杜巧克力工坊等5處借問站，不只問路，還能問更多，例如「哪裡有好吃的？」、「嘉義有什麼特產？」累計21處借問站，20處店家借問站、1處嘉義火車站旅客服務中心，均有Wifi、飲水、洗手間及外語等服務。

黃敏惠說，嘉義人的特色就是熱情與善良，店家提供借問站是一種創新服務，將「觀光人潮轉化為商機」、「人流變金流」。黃敏惠說，2年前來嘉義市的自由行旅客已有74萬8515人次，比團體旅客72萬3455人次還多，目前自由行旅客約占6成，借問站讓旅客能多認識及體會在地人情之美。

新增5處借問站設置，即日起號召旅客拍照打卡上傳個人FB，即有免費送好禮活動，詳情可上網搜尋。

(中國時報)