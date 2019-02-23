邱志偉爭取經費 改善湖內用水
高雄湖內區中正路560巷周圍部分住戶長期無自來水可用，因無力支付每戶十多萬元自來水接管費用，多年來都汲取地下水或購買山泉水。在民進黨立委邱志偉爭取下，自來水公司第七區管理處呈報經濟部水利署，日前通過本案經費補助80萬元，延配管線154公尺。
邱志偉指出，中正路560巷部分居民長期無自來水可用，主要原因是住戶無力支付高額管路引水費用，因而取擷地下水或購買山泉水度日，不但增加居民的日常開銷，飲用地下水，更可能威脅居民健康。
水公司第七區管理處表示，為提升居民用水品質及善盡社會責任，全力協助居民申請接水，受益接水住戶，可依「自來水用戶設備外線補助計畫」向受理單位提出用戶設備外線補助申請。
邱志偉說，他在立法院經濟委員會多次提案，要求台水公司針對北高雄地區整體管線汰換時程進行詳細調查，及將無自來水延管工程申請案優先納入檢討改善，請相關單位依「無自來水地區供水改善計畫」延管工程辦理申請經費補助。
(中國時報)
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