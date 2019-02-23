怨弟酒後毆母 兄持刀砍死弟
人倫悲劇！基隆市1名陳姓男子（44歲）因不滿無業的弟弟（42歲）長期酗酒，酒後還會毆打他與母親，成天遊手好閒，從此積怨漸深，22日上午在深澳坑路的住處，趁弟弟在廁所時不注意時，持水果刀闖入，朝著弟弟的背後猛刺，弟弟當場倒地死亡。陳男隨後報警自首，並被依殺人罪移送基隆地檢署偵辦。
基隆市警察局第二分局深澳坑派出所22日上午10時許接獲陳男報案，陳自稱殺了弟弟，警方獲後報不敢大意，立即趕赴位在深澳坑路1棟公寓大樓7樓的命案現場，發現地上血跡斑斑，陳弟則陳屍臥房，遺體隨後被送往基隆市殯葬所。
「我殺死了弟弟！」陳兄當場向警方表示，因痛恨弟弟酗酒成性，酒後還會對他及母親施暴，每日又遊手好閒不願意去找工作，看了很礙眼，所以才殺了弟弟。警方也轉述，60幾歲的陳母對於兒子手足相殘一事，並沒有太大的反應。
警方現場目前已拉上封鎖線，鑑識科人員也在場採集完相關證物，並將陳兄帶回派出所偵訊。陳兄隨後也跟著警方到基隆市殯葬所，處理弟弟的後事，接著被依殺人罪移送基隆地檢署偵辦。至於陳弟的詳細死因，還有待檢察官會同法醫相驗。
(中國時報)
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