台中10大金店面 南屯包辦前3名
中國時報
盧金足／台中報導
台中市是全台第2大都會區，金店面單價全破百萬！住商機構23日發布2018年台中巿前10大交易的金店面，排行第1的店面位於台中市南屯大墩路，每坪單價236.8萬，交易總價2.8億元，前3名都在南屯，且都是單層獨棟建築。
住商不動產企研室經理徐佳馨指出，依內政部實價登錄，2018年台中店面交易前10名，每坪價格都超過百萬，排行第1名每坪236.3萬，交易總價2.8億，第2名交易單價每坪199.1萬，總價近2億，前2名都位於大墩路，第3名成交單價187.5萬，總價近4億，屬單層獨棟建築，前3名都在南屯區。
大家房屋企畫研究室主任郎美囡指出，商用不動產的熱度有增溫趨勢，但著名觀光商圈並無大筆交易紀錄，有交易的金店面多位於供應在地需求的商圈路段，單價不比一般觀光商圈高。
住商不動產中區協理賴萬說，店面投資以投報率為主軸，消費力強的觀光商圈，如逢甲夜市、一中商圈等，租金收益高，但店面單價也高，投報率表現未必理想，且入手門檻較高。
「若投報率能在3％上下，都是理想置產標的店面！」賴萬指出，近年如南屯區大墩商圈、北屯區崇德文心商圈，及西區勤美草悟道周邊等，商圈發展穩健、招租相對容易，較能吸引買方入手。
(中國時報)
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