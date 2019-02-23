前土庫國中校長 涉貪洩密起訴

2019年02月23日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣前土庫國中校長楊善淵等人，2017至2018年間辦理學校校外教學、參訪等採購案時，涉嫌洩露有關訊息圖利特定廠商，又浮報戶外教學人數及經費，幸經會計主任發現未得逞，22日被雲林地檢署依貪汙未遂及使公務員登載不實等罪嫌起訴。

弊案爆發後，楊善淵被調至土庫國小越港分校縣教育資源中心，縣府教育處長邱孝文表示，俟司法有進一步結果，會對楊做適當處置。

起訴書指出，楊善淵與該校總務主任賴經傑等，從2017年4月至2018年4月間，辦理學生校外教學、參訪等勞務採購標案，涉嫌洩露相關訊息給蔡姓廠商，助蔡以優於他人分別以54萬6000元、15萬元、50萬元等得標，觸犯洩露國防以外的祕密罪。

起訴書表示，楊、賴、蔡等人在2018年3月間辦理技藝教育採購案驗收付款時，實際只有37人參加，費用共13萬8750元，但為了Ａ錢而浮報了40人，費用15萬元，使相關人員驗收紀錄登載不實，幸經會計主任發現要求補齊40人的保單名冊才未得逞，被依貪汙詐取財物未遂罪嫌，以及使公務員登載不實文書罪嫌起訴。

(中國時報)