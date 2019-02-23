港讚台灣燈會 美似海邊TeamLab

2019年02月23日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會在屏東試營運以來，已吸引超過200萬人次，不只國人力推，許多外國朋友也來體驗。香港旅遊資訊平台「去台灣 TripTaiwan」專文力推，形容屏東燈會就像蓋在海邊的TeamLab；觀光局邀請16名香港媒體踩線團來參訪，大讚好美。

「去台灣 TripTaiwan」是由香港人深入介紹台灣的旅遊資訊平台，在台港都有相當知名度；TeamLab則是日本知名數位藝術團隊，擅長結合聲光科技創造出驚人的視覺藝術，享譽國際。

創辦人之一Catherine Yick表示，開幕首日採訪後，覺得屏東燈會就像蓋在海邊的TeamLab，每個角落都能發現驚喜。很多燈飾結合場地景觀融入當地元素，像用「海之女神」呼應大鵬灣過去的養蚵產業。

TripTaiwan也整理一分台灣燈會攻略，包括10大精選燈飾介紹、交通、參觀路線、附近景點、美食，讓香港朋友可以輕鬆遊燈會。包括主燈巨鮪來富、你容我融－海之女神、光合作用、呼吸、客家燈籠隧道、2019雄豬戰起等花燈，都在推薦之列。

(中國時報)