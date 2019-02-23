台生西進加溫 陸生來台退燒

2019年02月23日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

2019年度大陸碩博士生及二年制學士班招生簡章已公布，兩個學制的招生名額皆與去年相同，都維持在1500人，但兩岸關係不睦已成定局，大學主管認為，如今台生赴陸就學比例，大幅超過陸生來台就學的熱度，呈現此消彼漲的態勢，因此對陸方來說，是否扣減招生員額不再重要，主因在於磁吸台生赴陸的政策已奏效。

陸生聯招會近日公布2019年度陸生碩博士班招生名額，博士班共有308個系所開放招生，預計招收人數為367人；碩士班部分，2019年度招收陸生有889個系所，招生員額則為1133人。

二年制學士班（以下簡稱專升本）也與碩博士班簡章同步發布，第一批次招生省市為北京、江蘇、浙江、廣東，參與招生有403個系所，開放招生人數為828人，第二批次招生省市則為上海、福建、湖北及遼寧，共有403個系所參與招生，招生人數則是672人。

值得關注的是，今年開放的碩博士班及專升本，各自招生名額都是1500人，與去年相同，陸生聯招會表示，各學制招生名額是由兩岸協商而成，台灣各校招生名額，由教育部（台灣）核定。

非教育因素干擾多

銘傳大學國際交流處處長劉廣華指出，兩岸招生情況已出現變化，政黨輪替後，包含研修生及交換生在內，陸方逐漸扣減台校招陸生名額，另再加上台灣近來爆發共諜案、遊覽車火燒車等事件，透過媒體報導，台灣社會好似變得不友善，從而影響大陸家長送孩子來台就學意願，導致陸生來台人數下探，反之台生赴陸求學不斷增加，此消彼漲，是否扣減招生員額不再重要，主要在於磁吸台生赴陸政策已奏效。

兩岸招生出現質變

至於碩博士班招生部分，回顧去年招生還有8成，劉廣華提到，大陸不少青年教師計畫在校內升等，需要海外博士文憑，台灣對大陸來說是「海外」，求學環境又沒語言限制，以銘傳大學經驗來講，校內不少大陸博士生都是在大陸大學任教的年輕教師。

東海大學政治系教授潘兆民則說，大陸官方投資高教不手軟，近10年來大陸高教發展快速，陸生多留在大陸升學，這部分也影響台灣招陸生，但在台灣攻讀碩博士班的陸生，大多數是台灣就讀學士班，已習慣台灣學習環境，留台讀研究所的陸生仍不少。

(中國時報)