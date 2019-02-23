南向招生 獎學金不是萬靈丹
國家政策研究基金會昨(22)日舉辦「卓越優質的教研論壇」，龍華科大校長葛自祥表示，受到非教育因素的干擾，政黨輪替後，陸生來台人數不斷下探，而配合當前政策，台灣的大學赴東南亞招生，大多需要提供大筆獎學金，才能吸引南向國家學生，面對大陸招生不易、南向招生需撒銀彈的情形下，台灣高教面臨少子化困境，與大學財務困境難紓解。
葛自祥提到，台灣2018學年度大一新生為24.8萬人，此後不斷下滑，2021學年度20.3萬人，估計到2028年將跌到15.8萬人，面對出生率逐年降低，「即使未來每所學校辦得跟台大一樣好，也會面臨招生困境。」
在馬政府任內，陸生來台情況踴躍，當時不少大學校長拋出期盼，即寄望透過招收陸生來紓解大學招生困境，但政黨輪替後，陸生來台數逐年減少，葛自祥提到，受到「非教育因素干擾」，2017年陸生來台人數成長率剩1.44％，2018年首度出現負成長率-4.82，較前一年少5344人。
民進黨政府力推「新南向政策」，大學也配合紛紛前往南向招生，其中又以越南與印尼生最多，葛自祥說，台灣的大學前往東南亞招生，當地大學常問起的即為是否提供獎學金，少子化延伸的大學財務困境也難被紓解。
(中國時報)
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