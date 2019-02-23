學生荒 困住高教選才
今年大學學測成績25日公布，各升學管道採計學測成績從過去的至多5科降為4科，非術科校系也至少要使用1科成績。我覺得這種調整「治標不治本」，因為少子化愈來愈嚴重，降低採計科目對一些大學沒意義，不如開放讓他們不採計任何學測成績就能招生。
過去音樂、美術與體育等術科校系就可不參採學測成績，考生憑術科成績即可參加繁星或申請入學。今年起繁星推薦及個人申請降低採計學測科目，非術科校系第一關篩選科目減為1至4科，第二階段甄試則採計零至4科，考生還是要參加學測才能報考。
「改為5選4，無法解決根本問題。」現在台灣高教面臨的最大困境是學生人數愈來愈少，過去許多學校為了招到學生，早就在減少採計科目，即使考生學測成績很差，他們也是照樣收進來。因此，今年起繁星推薦及個人申請改為至多使用學測4科成績，對部分學校來說意義不大。
今年起，非術科校系仍至少要使用1科學測成績，我覺得教育部及招聯會可以更顧及現實，乾脆連那1科限制都取消，讓學校就根據考生面試或備審資料的成績，來決定要不要錄取。
我認為，非術科校系不強制至少採計學測1科成績，可能更符合各校的招生需求。以頂尖大學來說，為了招到好學生，仍然會看多科學測成績及進行第二階段甄試，但對於比較後面的學校，他們以面試或書面資料審查就決定要不要錄取學生，招進來後，再好好教育他們，也是一種方式。
此外，從去年起，學測國文科改為國文（選擇題）及國寫兩部分，指考則只考選擇題，這種模式會持續到110年。國文（選擇題）在學測的國文科僅占50分，然後指考國文科的選擇題卻占100分，我認為這樣很奇怪，以後教育部或招聯會要進行考試制度調整時，應該更有邏輯一點。
(中國時報)
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