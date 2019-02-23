醫、學相長 再忙也要爬山

2019年02月23日 04:10 中國時報 陳志祥 ／專訪 ／專訪

有人一輩子上不了台灣最高的玉山而遺憾，花蓮慈濟醫院內科部主任陳健麟去年完成第2次玉山登頂，養成攀登興趣10年的陳麟健吃過「威爾鋼」爬高山，發現危急救難的效果不好，反而腸胃道失去彈性而沒力，這是登山帶來「醫、學相長」的好處。

愛台灣最簡單方法是親近山林！陳健麟（53歲）在美國、澳洲深造、在台北工作沒想到會有爬山興趣，直到10年前到花蓮慈濟醫院工作，醫院後方是中央山脈，因而「近水樓台見月」，踏出閒暇登山第1步。

「每天醫治病人，成為驅策自己爬山健身的動力。」由於醫界工作忙碌、尤其醫學中心更難找到志同道合，陳健麟的登山同伴都是來自不同行業，他說，這是一種學習、與不同業界好友爬山最有趣。

目前已爬18座百岳，台灣最高的玉山、第2高的雪山都爬過，去年2度登頂玉山，陳健麟表示，爬高山並不難，一條路直直走就到了！最重要的是不要有「征服心態」，行前做好準備、帶點感情與享受大自然愉悅的步伐前進。

畢業於陽明醫學系的陳健麟待過北市仁愛醫院，後來前往澳洲新南威爾斯攻讀博士、也在美國Lynn腸胃蠕動研究中心擔任研究員，專長肝膽腸胃科，回台工作繁忙，再忙也要每年規畫1、2次爬大山行程，這是工作心情最好的調適。陳健麟喜愛山上的空氣，與平地的感覺不一樣，讓人心胸寬廣、心靈清靜，洗滌工作紛擾，。陳健麟曾救過生病山友，他提醒民眾，爬山要謙卑，體能輕鬆爬，走不動不勉強。

(中國時報)