農產品出口亮麗的真相

2019年02月23日 04:10 中國時報 主筆室

蔡總統日前在臉書洋洋得意，指「台灣去年農產品外銷金額創20年新高、突破54億美元；不只中國，外銷日本、香港、新南向國家，甚至中東都有好成績…」。按總統的說法，農民應該賺大錢、笑呵呵，實則不然，去年水果、蔬菜價賤如土，農民苦不堪言，消費者也深受其害，甚至造成九合一選舉民進黨農業縣市敗選，反差為什麼這麼大？

因為蔡總統只講了一半真話，去年農產品出口固然創新高，進口金額卻更高，達158億美元，幾乎是出口金額的3倍。農業對國家經濟成長的貢獻度不斷降低，產銷失衡是關鍵因素，農民汗滴禾下土，粒粒皆辛苦，卻因為資訊、經營、農政體系的不到位，豐收滯銷反而帶來眼淚。

農產品進口金額是出口的3倍，部分原因是飲食習慣改變，例如主食不再以米飯為主，轉而選用進口食材；市場供需的調劑是另一原因，例如蘿蔔、高麗菜、洋蔥、蒜頭等進入非產期，亟需進口品替代；更大的因素是天災，國內農產供應突然斷鏈，必須自國外緊急進口填補。

眼前的例子是每天缺口達40萬顆的嚴重蛋荒。農政官員先前漠視蛋荒的嚴重性，不對症下藥，造成價格狂飆、缺口越來越大，市場甚至買不到蛋。農政官員誤以為靠汰換產蛋雞、南蛋北送的內部調節即能舒緩供需失調，甚至想出「以價制量」的荒唐對策，發現這些策略緩不濟急後，決定進口雞蛋解套，第一波達460萬顆，不排除進口蛋成為常態。商業談判，買方急，賣方必然抬價，造成蛋價飆漲。

蔡總統只看農產品外銷數字而洋洋得意，實際上去年慘透了。春末香蕉大出，主產地屏東竟然跌到1公斤1元還乏人問津，接著夏蕉成熟，看市場如此低迷，根本不採了，連工錢都不夠，放在樹上讓它爛；接下去鳳梨、荔枝、木瓜、芭樂的批發價不及前年的一半，農民好不容易種出高品質火龍果，只賣得零頭價。年底高麗菜更慘不忍睹，省道路旁堆積如山，1顆5元、1元俗俗賣，菜農「3顆高麗菜，換不到1顆茶葉蛋」。

菜價賤如土，官員的應對更傷人。例如蕉價跌到1斤1元時，農業官員說「夏蕉二級品那是行情價，一級品每斤可賣6元」；高麗菜10月初栽種，官員11月中才預警「超過合理栽種面積3成了」，不無怪罪農民搶種的意思。官員難道不了解田間實務，農民從租地、育苗、資材採購等早已啟動，為什麼不提早在8月底告知高麗菜有超種跡象？

顯然冷氣房裡的農政官員不接地氣，不了解農作實務；上一季高麗菜賣到破百元1斤的天價，農民怎可能不想搶種？雖然以往有多次搶種後價格崩盤的前例，但農民一定會賭一把，賭成了一本萬利，萬一賭輸價格崩盤，向民意代表陳情，農政單位必然全數發給耕鋤補助。農委會官員既然預知生產必然爆量，為什麼不提前預警？

農官掛在嘴上的「計畫產銷」已幾十年了，施行至今不見績效，原因是落實計畫產銷一定要接地氣，知道農民怎麼想，田間實務又如何。台灣農民很肯拚，看到機會不可能不試試，當然可形容為「賭性堅強」，但官員若不知該因勢利導，及早預警，等農民田間早已作業，頭洗一半了才說，等於坐視價賤如土發生。

農官如此不接地氣，因為菜價崩盤已有一套處理模式。先是相關官員「排排站、吃果果」，呼籲民眾加大消費力道，但這一招已失效；接著輔導加工、收購做肥料；最有效化解民怨的招式是發放耕鋤補助金。「啟動外銷機制」只是掛在嘴上說來安慰自己用的，外銷高品質農產品多為長期契作，臨時想把滯銷品倒貨出口，價格再低也幾乎不可能。

台灣客觀條件不可能發展機械化大面積耕作，必須走小農經濟，精緻化、高科技農業；競爭的強項是優勢育種實力及耕作技術，環境意識的提升也是台灣在地農業的競爭助力；例如有機無毒農業、食物里程、青農市集、綠色消費等風潮，都只有在地農業才能滿足消費需求；本土雞蛋從雞場到餐桌不超過1天，進口雞蛋海上漂流至少1個月，怎麼選擇很明確。

計畫產銷須立基農業強項上，讓國人在高品質、高品味的追求下，逐漸降低對進口品的依賴比重，進而增加在地農業對經濟產值的貢獻，消費者滿意，農民也會笑容滿面。

(中國時報)