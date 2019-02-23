2019年02月23日 04:10 中國時報 主筆室

總統府發言人黃重諺日前在臉書上批評高雄市長韓國瑜是「喝醉的土包子」，引發議論。儘管蔡英文總統對此表示，「話是他說的，相信他會做適當處理。」有意撇清關係。不過，總統府發言人代表總統，蔡英文難以切割；更何況從她的談話裡，也絲毫感受不到蔡英文覺得此言不妥，或是有糾正訓斥的意味。

民進黨態度輕蔑，令不少人感到不舒服，土包子大軍已在網路集結，公推自比為「包子頭」的韓國瑜領軍，大戰喜啖法國菜的辣台妹，凸顯本土美食土包子的高人氣！

面對總統府發言人羞辱式的發言，有藍委表示要組成「土包子連線」，表彰料好實在的問政特質；韓國瑜更是草船借箭，打算順勢舉辦包子大賽，他還強調會出席頒獎典禮。看來不只南台灣、整個台灣就要掀起土包子狂潮了！

黃重諺脫口而出，酸韓國瑜是土包子，事後他本人和蔡英文及整個執政黨毫無歉意，高高在上的姿態，並未因九合一大敗而收斂。

猶記蔡英文說，敗選是因為人民沒有跟上蔡英文的進步價值。黃重諺的土包子說，囂張鴨霸，骨子裡那種瞧不起人的傲氣，覺得人家是老土的心態，不就是跟著蔡英文有樣學樣嗎？難怪知名詩人渡也說，他覺得黃重諺就是黑道老大旁邊的小弟，主子要他咬誰他就咬誰，凶狠乖張不在話下。

不過，黃重諺實在沒有資格批韓國瑜直播是喝醉酒的胡言亂語，民進黨有酒駕紀錄者眾，連行政院發言人Kolas都曾因酒駕被判處有期徒刑2個月。這個丟人的酒駕政府竟敢笑人家是喝醉的土包子，還真是大膽。

(中國時報)