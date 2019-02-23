我的和平夢：新中國3.0

2019年02月23日 04:10 中國時報 葉毓蘭

蔡英文悍嗆「習五條」後，讓低迷的網路聲量大起，更堅定她對兩岸政策的強硬反中，辣台妹不但撿到槍，還想發射核彈，不但準備修法限制馬英九、吳敦義等人登陸，禁絕兩岸簽署和平協議的空間，蘇貞昌甚至認為台灣的現況已經是「為了守護家園，戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降！」

兩岸真的終須一戰，沒有和平的可能？為什麼民進黨政府要完全推翻九二共識的存在，甚至不惜將台灣推到戰爭的邊緣？

兩岸對「一國兩制」的解讀有太大的歧異，蔡英文認為這是狼子野心，但我也曾經聽過大陸學者說，大陸對台灣、香港的讓利讓到令國內吃味了！

「一國兩制」只是個中性詞彙，不是洪水猛獸。在地方自治施行多年後，其實在台灣一個小小的島嶼上，就已經一島多制。宜蘭縣長林姿妙過去在羅東鎮長任上最為人稱道的，就是國中小免費的營養午餐，在宜蘭縣連午餐也算是一縣兩制。而就以老人年金或假牙補助福利等，在台灣也是一國多制，從來沒有人會陷入名詞的泥淖中。

在我看來，一國兩制是過渡措施，只是個擺渡船。不論是50年或100年不變，最終要從兩制過渡到一制。只是終點的那一制會是什麼，沒人講清楚、說明白。

如果未來的目的，是個民富國強又有民主法治的天堂，台灣會毫不猶疑跳上擺渡船。但如果過渡的終點是失去現有的自由民主、進入獨裁統治的地獄，就算是保證100年不變，台灣也不會踏上擺渡船。目的地是一國兩制的關鍵。一國兩制目的地是什麼，缺乏論述。是天堂或是地獄？一國兩制構想的擱淺，原因在此。

1911年國民黨推翻滿清，創立1.0版的新中國─中華民國。當時清朝無力抵擋西方列強瓜分中國，簽訂不平等條約。中華民國出色地完成歷史任務，廢除不平等條約，擊敗日本。抗日戰爭的勝利標誌著列強全面退出中國。

1949年，共產黨擊敗國民黨，創立了2.0版的新中國─中華人民共和國。當時，中國老母親被列強長年欺凌掠奪，身體虛弱奄奄一息。老大國民黨堅持用西藥（三民主義）治療老母親，老二共產黨堅持用俄藥（共產主義）治療老母親。雙方爭執不下，大打出手。打贏的老二讓老母親服用蘇藥，結果30年過去，老母親病情更加嚴重，幾乎一命嗚呼。老二的新當家鄧小平決定改用中藥（改革開放），老母親病情奇跡式地好轉，世界刮目相看。

2018年由美國川普掀起的中美貿易大戰，檯面上，美國要打壓的是中國，實際上，被打壓的豈止是中國的企業?別忘了現在大陸工作的台灣人有多少，又有多少台企幾乎與大陸共生。大陸退回石器時代，台灣焉能獨榮？

其實，我們不難發現中國大陸已經逐漸在弱化共產主義，近年來更開始全面復興傳統文化，也因為與國際的互動頻繁，隨著企業的跨國化，更知道自由民主乃是不能避免與偏離的歷史潮流。

依拙見，中華民國的總統不但不應該迴避，更應該積極回應習近平「台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障」的承諾，分享台灣民主化的得失，透過協議要求把台灣經驗去蕪存菁，推廣到全中國，一個民富國強、民主法治的新中國3.0，自然會是兩岸擺渡的終點，這個和平的契機，不要放棄！

(中國時報)