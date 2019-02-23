和韓國瑜搶功 徒勞無功

2019年02月23日 04:10 中國時報 李武忠

最近蔡政府和高雄市長韓國瑜頻頻在農業議題上過招。韓國瑜一上任就積極為在地農漁產品找出路，短期內拚出不少業績，農漁民相當振奮，讓韓流威力持續擴大，這對中央政府，尤其是農業主管機關造成極大的壓力。

為了削弱韓國瑜在農漁民間的高聲望，也希望搶回原屬於綠營傳統票倉的農漁村，蔡政府近日陸續釋放利多，希望爭回農業議題的話語權和主導權。

蔡總統先是在臉書上藉去年台灣農產品出口總額突破54.7億美元，創下20年新高，來肯定農委會，並以好成績不是靠口號，暗酸韓國瑜；農委會高官也以不必接受九二共識，也能把國內農漁產品賣得嚇嚇叫，嗆聲韓國瑜的九二共識是兩岸互動定海神針的主張；最新的一招是，行政院宣稱要成立「台灣農產品外銷平台」，盼今年達成農產品出口60億美元的目標。但令人質疑的是，根本沒看到具體規畫內容，60億美元的數字是如何訂出的？

韓國瑜隨即炮轟農委會，質疑政府兩年前才花10億元成立台灣農業國際開發公司（簡稱台農發），現在又要花錢成立國家隊。農委會主委陳吉仲22日開直播回應韓市長，說政府是要整合相關單位資源，成立農產品外銷平台，跟公司的概念完全不同。

自蔡總統上任以來所任命的中央農業要員，包括農委會主委、副主委多屬酬庸性質或民進黨內派系的人選，普遍缺乏農漁業的專業與實務經驗，加上官員的自以為是，造成國內農漁產品相繼發生產銷失衡，較國民黨執政時期更為嚴重，農漁民叫苦連天。不只外銷上多數農漁民沒有實質受惠，特別是台灣農產品貿易逆差連續兩年突破100億美元，這些進口農漁產品更讓農漁民生計艱苦，才會造成執政黨去年九合一選舉在農業縣市大敗。只是敗選後蔡總統下鄉傾聽的竟然是黨員而不是農漁民的心聲，農漁民自然都看在眼裡，記在心裡。

而當初蔡政府信誓旦旦成立台農發，要為國內農產品外銷找出路，至今看來根本是空包彈，不僅沒有實績，還遭來與民爭利的質疑，政府卻從未對此做出檢討改進，也不願拿出具體的數據對外說明或澄清，如今又要成立「台灣農產品外銷平台」，還稱台農發只是200多個外銷業者之一，難怪遭韓國瑜批評農委會的作法是疊床架屋。

近來蔡政府對韓國瑜的針對性措施相當明顯，不論是高雄市的基礎建設或是農產品行銷，讓人覺得中央政府似乎不是真心想做事，而只是耍嘴皮子，想跟韓市長搶功，「卡韓」而己。這種作法想爭取農漁民的向心力，注定徒勞無功。（作者為農漁學者）

(中國時報)