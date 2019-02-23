民進黨才該「打開腦袋」

2019年02月23日 04:10 中國時報 陳奕璇

日前來台的上海市台辦主任李文輝希望南下見韓國瑜市長，被陸委會拒絕，韓國瑜炮轟陸委會主委陳明通要「打開腦袋」。陳明通也回敬韓，要他打開腦袋，熟悉一下《兩岸人民關係條例》跟大陸政策。但從最近民進黨推出的「保台法案」來觀察，封閉腦袋和心胸的人很明顯是執政黨。

執政黨在立法院本會期將推出的「保台法案」優先法案，是以《兩岸人民關係條例》、《國家機密保護法》等法律為主軸，修法內容則是以「獨台、仇中」為目標。

《兩岸人民關係條例》4項修法包含：進行兩岸和平協議前的公投條件與門檻、退離職公務員赴陸管制期間最短3年、大陸居住證申報機制與限制參選公職、調整陸資未經許可來台投資行為加重罰款額度。《國家機密保護法》修法則強化和國家機密有關的退離職人員出境管制規定，除凸顯出當局者的漸進台獨外，更進一步侵害人權自由。

首先，過去兩岸和平協議即已強調必須在國家需要、民意支持與國會監督三項條件下來進行，而如今兩岸和平協議被民進黨認為是統一協議，這是限縮以「和平為目標」的兩岸雙邊默契。

兩韓自從簽署《板門店宣言》後，化解雙邊軍事對立的現狀，建立熱線溝通機制，在鞏固雙邊政治互信下，提供兩韓建立未來和平機制的契機。兩岸關係比兩韓關係來得複雜，但「保台法案」可說是民進黨設立未來「非民進黨執政」的兩岸高牆。

兩岸和平協議並非是現今的重要議題，因為如今兩岸連政治議題的協商都無法突破，和平協議只是未來的願景。然而，陸委會主委陳明通認為兩岸和平協議是統一協議，但卻忽視《兩岸人民關係條例》第一條即已明確訂立「國家統一前…」，蔡政府的修法反體現民進黨從漸進台獨將走向實質台獨的企圖。

其次，民進黨政府若大幅度增訂兩岸限制條款，將侵害人權。蔡政府擬規定台灣同胞領取大陸居住證者，必須限制參選公職，但事實上「居住證」並非等同是「護照」，不代表擁有大陸國籍，只是合法提供居住權，陸委會也曾強調大陸居住證不涉及雙重國籍問題。「居住證編碼」對長年居住在大陸生活的台灣民眾有便利性，政府的限縮措施有矯枉過正之嫌，也有失民主國家的風範。

從保台法案的內容可觀察出民進黨對2020年總統大選的恐慌心態。民進黨築高牆、設立兩岸協商高標準的考量，只著眼政黨的短期政治利益，但作為執政者，應是以人民長期利益為考量才是正道。民進黨唯有「打開腦袋」，才是挽回民心的正確方式。（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)