民進黨才該「打開腦袋」
日前來台的上海市台辦主任李文輝希望南下見韓國瑜市長，被陸委會拒絕，韓國瑜炮轟陸委會主委陳明通要「打開腦袋」。陳明通也回敬韓，要他打開腦袋，熟悉一下《兩岸人民關係條例》跟大陸政策。但從最近民進黨推出的「保台法案」來觀察，封閉腦袋和心胸的人很明顯是執政黨。
執政黨在立法院本會期將推出的「保台法案」優先法案，是以《兩岸人民關係條例》、《國家機密保護法》等法律為主軸，修法內容則是以「獨台、仇中」為目標。
《兩岸人民關係條例》4項修法包含：進行兩岸和平協議前的公投條件與門檻、退離職公務員赴陸管制期間最短3年、大陸居住證申報機制與限制參選公職、調整陸資未經許可來台投資行為加重罰款額度。《國家機密保護法》修法則強化和國家機密有關的退離職人員出境管制規定，除凸顯出當局者的漸進台獨外，更進一步侵害人權自由。
首先，過去兩岸和平協議即已強調必須在國家需要、民意支持與國會監督三項條件下來進行，而如今兩岸和平協議被民進黨認為是統一協議，這是限縮以「和平為目標」的兩岸雙邊默契。
兩韓自從簽署《板門店宣言》後，化解雙邊軍事對立的現狀，建立熱線溝通機制，在鞏固雙邊政治互信下，提供兩韓建立未來和平機制的契機。兩岸關係比兩韓關係來得複雜，但「保台法案」可說是民進黨設立未來「非民進黨執政」的兩岸高牆。
兩岸和平協議並非是現今的重要議題，因為如今兩岸連政治議題的協商都無法突破，和平協議只是未來的願景。然而，陸委會主委陳明通認為兩岸和平協議是統一協議，但卻忽視《兩岸人民關係條例》第一條即已明確訂立「國家統一前…」，蔡政府的修法反體現民進黨從漸進台獨將走向實質台獨的企圖。
其次，民進黨政府若大幅度增訂兩岸限制條款，將侵害人權。蔡政府擬規定台灣同胞領取大陸居住證者，必須限制參選公職，但事實上「居住證」並非等同是「護照」，不代表擁有大陸國籍，只是合法提供居住權，陸委會也曾強調大陸居住證不涉及雙重國籍問題。「居住證編碼」對長年居住在大陸生活的台灣民眾有便利性，政府的限縮措施有矯枉過正之嫌，也有失民主國家的風範。
從保台法案的內容可觀察出民進黨對2020年總統大選的恐慌心態。民進黨築高牆、設立兩岸協商高標準的考量，只著眼政黨的短期政治利益，但作為執政者，應是以人民長期利益為考量才是正道。民進黨唯有「打開腦袋」，才是挽回民心的正確方式。（作者為國家政策研究基金會助理研究員）
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範