漫畫拼出維納斯 佐垣慶多玩很大

2019年02月23日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

佐垣慶多的《女力之泉》由細節可看出仕女由大量漫畫元素組成。（多納藝術提供）

遠看是達文西《喬孔達》、波提且利《維納斯的誕生》，初識者會以為一張張的畫只是以鉛筆、墨水臨摹經典作品的素描，但近看會發現畫面中所有的灰階、立體感與空間感，均是大小不一、疏密不均的漫畫角色拼集組購而成。日本藝術家佐垣慶多作品首次來台展出，台藝大美術系教授陳貺怡指出，這樣的表現手法，或許呼應了畢卡索晚期名言：「這不是『重返當時』，而是『重新發現當時』。」

不是剽竊 要說重製

佐垣慶多擅長以漫畫角色串連經典名作，尤其多以女性形象為題材，將西方名畫中的女性樣貌與日本漫畫結合，近期他的《My Girl》系列，受多納藝術邀請來台展出，由主題來看，佐垣慶多看似是個挪用主義者，大量挪用了藝術史上大師名畫，但陳貺怡認為，與1990年代的挪用主義者相較「佐垣慶多不是單純的剽竊者，他在這些大師的圖像中加入了一些新的元素，只能說他『重製』了這些畫作。」

就形式來看，陳貺怡認為佐垣慶多以無數密密麻麻的細節或元素構成整體的方法，雖說繼承了秀拉的點描、塞尚的建構、米羅與波洛克的滿佈式構圖、李欽登斯坦的網點，顛覆觀眾觀看的方法，造成錯視，但推敲起來他的偶像向來不是這些他所臨摹或繼承的大師，在日本這個漫畫文化高度發展的國度裡成長，佐垣慶多從小的渴望，其實是成為漫畫家。

融合東西 作品呈現

佐垣慶多從小崇拜的偶像其實是手塚治蟲、藤子不二雄以及吉卜力工作室，搖滾樂和塗鴉則是他的愛好，但最終他以藝術的方式結合西方古典與日本漫畫，他表示：「西方繪畫與日本藝術包含著許多衝突的概念。西方繪畫提供了深度，而我的漫畫角色卻是平的。即便在許多日本古典繪畫中，透視也不常被使用。」讓截然不同的東西方空間處理方式同時在作品裡發生。

(中國時報)