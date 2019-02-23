天使邱復生 讓花蓮變新天堂
位於花蓮吉安鄉的台開新天堂樂園，在今年農曆春節連假狂吸近50萬人次旅客前往遊玩，令吉安鄉長游淑貞十分感謝地直稱台開董事長邱復生為吉安鄉的吉祥、親善「天使」，不過，邱復生認為花蓮發展潛力不僅如此，2020年蘇花改通車勢將翻轉花蓮！
不過，邱復生也強調，目前花蓮飯店加民宿房間數約4500間，這數字明顯不足，加上晚上沒地方去，以致旅客總是將花蓮當做旅遊中間點，若要促使觀光客將花蓮當做旅遊目的站，除了交通改善，飯店房間數應大幅拉升至1萬間，為此，他將號召觀光旅遊等業界一同為打造花蓮成為連結全球的觀光文創縣而努力。
花蓮新天堂樂園融合科技、潮流、藝術等多元元素，並以「Pop-up」快時尚、快潮流展現，不僅有超跑重機展售，更引進知名潮牌，春節9天假期磁吸大量人潮湧入，其中時尚潮牌Supreme、Off-white、Kaws大受觀光客歡迎，有大陸觀光客還特別來朝聖，他們表示「因為很多都是全球限量商品」！
邱復生表示，建設花蓮新天堂樂園是一步步有計畫的，首先是創造全球熱門打卡景點，然後藉由全球網路、VR、AR等連結，讓全世界都知道新天堂樂園。他並透露未來將進一步對外招商，引進知名品牌進駐，像是樂高等都是台開想接觸的對象。
在全台擁有四大園區的台開，也將以分享經濟概念，將不動產變動產，即未來在花蓮等地的飯店產品，將出售產權或使用權，讓投資人可以委由台開數位平台出租或交易，取得租金、買賣收益。邱復生舉例指出，透過分享經濟，投資人可以將飯店房間回租100天又或是365天全年出租皆可，透過這項新經濟模式，讓不動產投資不再硬梆梆！
邱復生指出，台開集團主張分享經濟，也就是投資後分享給朋友及自己，在運營模式上，享有報酬收益，目前在新埔與草屯園區部分，也將全面進入銷售，各種合作形式皆可，包括售後合作規畫等。
(中國時報)
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