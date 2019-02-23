交部修Uber條款 業者罵來亂的

2019年02月23日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

交通部21日預告修正《汽車運輸業管理規則》，限制租賃車不得巡迴攬客、排班，且計費要以小時為單位，形同阻斷Uber與租賃業的合作。租賃業者昨痛批交通部打壓人民，讓10多萬家庭失去支柱，若交通部到本月底沒有善意回應，3月將「大規模動員」癱瘓交通部。

交通部路政司修法後，將要求提供運輸服務的小客車租賃業遵循5點原則，包括不得排班、巡迴攬客、待客租賃、起租時數1小時、車輛應黏貼專用標識等。

小客車租賃公會全聯會理事長林建良說，交通部長林佳龍當過民意代表，卻沒有聽進基層的心聲，說要「接地氣」，表現出來卻是開民主倒車，業者不會支持這樣的政府，也呼籲政府不要再製造租賃業與計程車業的對立。

林建良指出，以1小時為單位來計費，「根本是來亂的」，每天有8成以上的顧客，使用時間是在1小時以下。對於交通部修法內容，事先外流至計程車業者手中，且在群組廣為流傳，他質疑交通部官員洩密，要求官方調查，不要變成計程車業的打手。

台北市小客車租賃公會理事長王世璋批評，交通部只重視遊覽車、計程車，漠視租賃車為旅遊業的付出，還推出多元化計程車跟租賃業者對打，失敗的政策需要檢討，政府應該設立的是多元小客車，而非多元計程車。他強調，若官方再不重視問題，會號召第二次抗爭，且數量絕對不只有官員口中講的6000輛，會動員1萬輛車上街。

汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉回嗆，小客車租賃業10％的業者與Uber合作，卻綁架90％業者，「真是夠了！」

(中國時報)