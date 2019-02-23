3／4起 國道客運票價漲3至30元

2019年02月23日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

隨著油價、人事成本上升，國道客運業者感嘆2018年是最艱困的一年，眾業者原訂1月調漲票價，經交通部公路總局介入勸說下，業者同意至春節後調整。統聯、國光、首都、和欣客運從3月4日起，陸續調整票價3至30元，葛瑪蘭客運則已經取消2至3元的票價優惠。

公路總局表示，業者從去年5度要求調整票價，業者取消的是「優惠」，而非真的漲價，價格仍在法定上限之內。

各家業者原已在去年底敲定，從2019年1月5日調漲票價，交通部擔心過年前調漲票價對外觀感不佳，以油價下跌為由說服業者，改至3月4日元宵節過後再調整。葛瑪蘭客運自20日起已取消票價優惠，票價漲約2到3元，以台北－礁溪為例，票價從110元漲至112元。

統聯客運3月4日起調整票價5至40元，不過針對調幅超過20元的路線，3月推出限期回饋，最高僅調到20元，4月則要評估油價，再決定是否繼續實施優惠。

統聯客運副總經理許凱翔說，公司每個月柴油用量約400萬公升，油價每漲1元，公司每月就要多支出400萬元成本，雖說2018年底油價下跌，但1至10月都在漲，如今只是回到2017年的水準。

上漲的還有原物料、租金等，但對業者衝擊最大的是人力成本，基本工資與加班費調漲，還有7休1、一例一休問題，各業者處境都很艱辛。

國光客運3月7日起調整中、長程路線優惠時段及票價，漲幅5至30元，其中以台中朝馬到高雄，票價從280元漲到310元最多。總經理吳忠錫指出，客運業各項成本幾10年來大幅提高，油價只是其中一項因素，但這次調漲的平均幅度小於3.5％，衝擊應不大。

(中國時報)