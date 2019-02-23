薛之謙登台招5380萬觀光財
大陸歌手薛之謙出道13年，4月13、14日首度登台北小巨蛋舉辦「摩天大樓」演唱會，但他不僅過去從未來台宣傳或出席公開活動，就連攻蛋開唱前也未安排任何台灣宣傳行程，但主辦單位22日表示，2萬張門票早已售逾八成，神話般的演唱會門票銷售狀況，除了贊助商力挺外，還有不少大陸及星馬歌迷搶票，共吸引超過5000名海外歌迷，搭配3天2夜旅遊套票，來台看演唱會順道觀光，粗估至少為台北招進5380萬觀光財。
「摩天大樓」去年起跑後就不斷加場，大陸9場萬人演唱會場場爆滿，北美9天連唱4場也是座無虛席；農曆過年因美食胖一圈的他，日前在馬來西亞開唱時，大方撩起衣服露出大肚腩，看到薛之謙肥膩膩的肚子，不少粉絲調侃「這個肚子起碼五個月」、「發福的中年老男人了」，他非但不生氣還幽默回應：「我會開始厭惡各種食物，把輸掉的牛仔一條一條穿回來，現在手拿餃子的我，祝大家新年快樂。」
跨界主持能說能唱
薛之謙創作不少膾炙人口的情歌，以其獨特唱腔在兩岸三地暴紅，近來跨界主持的他，不僅會唱也很會講笑話，被封「大陸版費玉清」；此外，他近日分享自己打扮成女裝的影片，嫩白的肌膚化上淡妝，不少網友跪求化妝教學，連「薛之謙考慮出美妝教程嗎」都登上微博熱搜。
(中國時報)
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