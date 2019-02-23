陳柏融選擇題ABC填成123
陳柏融「邪帥」外型演出另一種味道的阿金。
陳柏融在電影《一吻定情》中演出男二「阿金」，是放牛班的頭頭，現實生活中他雖然不是壞學生，但對於課業確實不在行，他說：「爸媽國小就放棄我的成績了。」甚至誇張到考試繳白卷、忘記寫姓名、選擇題ABC填成123，完全沒心在課業上。
陳柏融求學生涯唯一一次考100分，是國小三年級考公民科目，「那次考100分至今難忘，但是發考卷的時候老師沒有發我的，就覺得我作弊，要我再重考一次。」小時候個性反骨的他，直接交白卷表達不滿，最後100分變成零分。
陳柏融家境不好又不愛念書，國中就不停打工，高中畢業後沒念大學直接出社會工作，接觸過舉牌工、殯葬業等工作，期間還想從事房仲業務，他歪頭笑說：「不過我一棟房子都沒賣出去，因為我考業務員兩次都沒過。」
當了10多年臨演
工作之餘，陳柏融也做了10多年的臨演，直到近年才有穩定的戲約，不過他並沒有走偏學壞，也沒抱怨人生，「我從小就很清楚外在的東西會給人優越感，但逆境中更要有自信。」
陳柏融和演出《如懿傳》的大陸女星張予曦交往之初曾自問：「對方賺比我多、比我紅，怎麼辦？」但他換個角度想，「如果自己是父親，女兒未來的交往對象是『我』，就會放心讓她跟『我』在一起。」電影上映中。
(中國時報)
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