畢書盡踢館《歌手》嗑辣不忌口
《歌手2019》第3輪踢館賽21日在長沙錄製，僅剩的一個踢館名額，由畢書盡（Bii）迎戰香港歌手許靖韻，第一次上大陸節目、獻出處女秀的Bii，登台前心情期待又緊張，向歌迷喊話：「我會好好加油的，謝謝你們的留言，不管結果好與壞，享受過程最重要。」結束馬拉松式超過12小時錄影後，微博不少粉絲留言「下周見」，看好他踢館表現。
Bii在長沙4天品嘗不少當地美食，酸辣等刺激性食物來者不拒，粉絲擔心影響他聲帶，Bii的經紀人昨笑說：「Bii的喉嚨不忌口，酸辣或冰的東西都不會影響，辣的食物反而讓他身體更暖和、表現更好，唯獨在台上表演時不能噴乾冰，因為他容易過敏，最怕乾冰影響表現。」
之前Bii到大陸宣傳新專輯，曾表示自己的目標，是成為偶像陳奕迅般具有高國民度的歌手，這幾年除了大幅進攻對岸市場，Bii也相當用心經營台灣歌壇，之前跨年演出創下全台最高收視率，前年首度攻蛋，門票也在開售後3分鐘內秒殺，成為新生代接班歌壇天王人選之一。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。