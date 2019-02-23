畢書盡踢館《歌手》嗑辣不忌口

2019年02月23日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

《歌手2019》第3輪踢館賽21日在長沙錄製，僅剩的一個踢館名額，由畢書盡（Bii）迎戰香港歌手許靖韻，第一次上大陸節目、獻出處女秀的Bii，登台前心情期待又緊張，向歌迷喊話：「我會好好加油的，謝謝你們的留言，不管結果好與壞，享受過程最重要。」結束馬拉松式超過12小時錄影後，微博不少粉絲留言「下周見」，看好他踢館表現。

Bii在長沙4天品嘗不少當地美食，酸辣等刺激性食物來者不拒，粉絲擔心影響他聲帶，Bii的經紀人昨笑說：「Bii的喉嚨不忌口，酸辣或冰的東西都不會影響，辣的食物反而讓他身體更暖和、表現更好，唯獨在台上表演時不能噴乾冰，因為他容易過敏，最怕乾冰影響表現。」

之前Bii到大陸宣傳新專輯，曾表示自己的目標，是成為偶像陳奕迅般具有高國民度的歌手，這幾年除了大幅進攻對岸市場，Bii也相當用心經營台灣歌壇，之前跨年演出創下全台最高收視率，前年首度攻蛋，門票也在開售後3分鐘內秒殺，成為新生代接班歌壇天王人選之一。

(中國時報)