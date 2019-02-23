邰智源被虧靠賄賂獲演《一吻》

2019年02月23日 04:10 中國時報 李承陽 報導

邰智源在《一吻定情》中飾演女主角林允的父親，父女間親情戲淚點不少，電影上映後導演陳玉珊帶著展榮、展瑞、茵聲、董仔及陳柏融上邰智源的直播節目宣傳，沒想到邰穿著江直樹的制服扮「江直性脊椎炎」迎接大家，「笑」果超足。

節目中聊到電影所有演員都是辛苦試鏡來的，包括曾經得過金鐘獎最佳男配角、演藝資歷超資深的邰智源，陳玉珊大讚：「他真的身段放很低，而且很嚴肅看待表演這件事，演戲時的他跟綜藝上的形象完全不一樣。」

有人問到是否因邰智源是「2019最老網紅」，擁超高人氣才獲得角色？陳玉珊說其實試鏡的時候還不知道他有網路節目，「不過，邰哥那天的確帶了兩盒提拉米蘇來賄賂啦！」

片中搶鏡綠葉不少，飾演林允老師的浩子也發揮超強演技，戴上圓框眼鏡和厚重假髮，在課堂上撂2分鐘不間斷的「幹話」，例如：「同學們，你們知道在非洲，每60秒，就有1分鐘過去嗎？」「如果上帝關了你一扇窗，有可能是你在吹冷氣忘了關窗戶。」

(中國時報)