半百開直播 周華健備大抄
周華健為宣傳新專輯《賽貂蟬》，21日晚首度在臉書粉絲團開直播，他連手機都不常用，更別說直播，工作團隊為了迎接「第一次」，硬體測試做好做滿，周華健也認真背稿，但他出了名易忘詞，因此工作人員還是做了一張「大抄」，直接放在鏡頭前。他開心說：「直播已經很成熟了，很多人甚至天天在直播，我50幾歲的人了今天才第一次做，也算跟上新科技的尾巴了。」
《賽貂蟬》是周華健和張大春分寫曲詞的作品，大部分歌曲都由他獻聲，並邀丁噹等歌手助陣，據悉《賽貂蟬》光專輯製作費即耗資450萬台幣，都是周華健自掏腰包。周華健在鏡頭前拿著看板介紹專輯，還不斷預告新專輯的預購日期及通路，讓他忍不住大笑：「感覺我好像在擔任電視購物專家一樣。」
籌畫新巡演
至於是否會辦簽唱會，周華健憶起過去點滴：「20年前某次去了一個賣場做簽唱會，當天人潮爆滿，連開車進出都會塞住，好不容易上了台，看到人山人海來聽周華健唱歌很開心，唱了幾首歌後，開始坐下來簽名，但只簽了5張。帶了2箱專輯，其中1箱還根本沒開箱。然後又上車，堵在出口，只能在車上跟其他路人打招呼。」
周華健除預計今年暑假前再推出個人新專輯，並開始籌畫全新的巡迴演唱會。
(中國時報)
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