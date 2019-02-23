徐乃麟日日思母夢中相見
去年徐乃麟高齡91歲的母親因病過世，他度過第一次沒有媽媽在的農曆年，22日開工錄《天才衝衝衝》時感慨，媽媽離世至今半年「每天都在想她」，卻沒有夢過她一次，直到過年期間帶一家人到瑞士與葡萄牙度假時，竟在葡萄牙夢到媽媽，「夢境裡雖沒說半句話，但看得出來她很開心！」醒來後聽到媽媽在大陸姪子也夢到，覺得很不可思議。
徐乃麟表示，每年過年都會與家人一起出國，去年過年時因媽媽臥病在床，他一個人留在家中照顧，老婆則帶女兒到紐約看小兒子，今年媽媽不在了，過年出國前他特地去給媽媽上香時，不禁想起媽媽上半輩子為扛家計的辛苦。
出道至今37年，徐乃麟早期曾出過5張專輯，唱紅的《小薇》與《紅鞋女孩》等有紀念性唱片，至今家中還保存著當年的黑膠唱片。最近有位30幾歲的鮮肉向他示愛，還寄了他當年發過的CD請他簽名，看到第一張專輯《小薇》竟被鮮肉完整收藏著，讓他回算發片時間直呼：「我也紅了35年！」
子女同婚也OK
「那個年代歌迷比現在還瘋狂，許多大牌經紀人當年都是歌迷，就是因為他們對這行業有憧憬與嚮往。」徐乃麟說他對同婚沒有支持或不支持的態度，家裡3個小孩未來若也有同婚傾向，他也OK，畢竟世代不一樣，最重要是人生要活得開心！
(中國時報)
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