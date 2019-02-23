2019年02月23日 04:10 中國時報 尤嬿妮 ）

祈錦鈅（小鈅）首支單曲〈比心小幸福〉MV大手筆砸百萬赴韓國拍攝，她在零下5℃的氣溫下穿輕薄春裝入鏡，畫面唯美浪漫，但卻因太冷而感冒，引發扁桃腺發炎紅腫，緊急就醫抽了一管「膿血」舒緩疼痛，怕打針的小鈅看到針就哭了，抽膿過程哇哇叫，但敬業的她看完醫生仍繼續工作。

她當時因生病被禁吃最喜歡的韓國烤肉及泡菜，美食當前令她悲從中來；對於新歌MV尺度僅和男主角牽手，是否公司保護太多？小鈅說：「沒有特別去想過，公司一定有公司的想法，會給我對我最好的，只要呈現出來的作品是好的。」

在社群媒體有高人氣的她，新曲MV一上架隨即引發討論，小鈅特別感謝公司重金打造第一首歌，「剛看到MV時覺得很不真實，感覺自己好幸運，粉絲傳來上千條加油打氣的簡訊，本來不看好自己當歌手的家人們也認可現階段的演藝工作，從反對變成鼓勵我的後盾。」

(中國時報)