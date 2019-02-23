白安〈鑽石〉淚腺不受控

2019年02月23日 04:10 中國時報 蔡琛儀 ）

白安新歌〈鑽石〉MV到廢墟取景拍攝。

白安去年推出新專輯，在新歌〈鑽石〉MV被導演安排詮釋情緒張力十足的哭戲，但她在現場怎麼樣都哭不出來，工作人員只好幫她點眼藥水補救，沒想到點了眼藥水後，她淚水開始狂流，讓白安哭笑不得。

〈鑽石〉靈感來自她從繁殖場領養的貓「呆呆」，呆呆天生只有一隻眼睛，但在黑暗中，另一隻看不到的眼睛，卻像鑽石般閃閃發亮，「每個人的漂亮不需要別人去定義你，我相信那時候的你們都是最好看的，都像鑽石一樣有獨特的光彩。」MV現場導演也安排了白安與一隻可愛白貓對戲，讓愛貓成痴的她忍不住狂拍照。

年後第一個連假，白安將展開北中南「一日一生春季巡迴見面會」，與歌迷近距離接觸，28日下午2點於松山文創園區巴洛克花園，接著陸續前往新竹、高雄、中壢、台中和台南。她也宣布6月22日將在松山文創園區五號倉庫舉辦《我們的時代》巡迴演唱會，門票26日開賣。

(中國時報)