《Fate》間桐櫻聲優 見面會開搶

2019年02月23日 04:10 中國時報 李承陽 報導

第二女主角遠坂凜人氣也相當高。

女主角間桐櫻在劇中是同級生裡頭出名的美人。

聲優下屋則子為間桐櫻配音，累積不少粉絲。

受到廣大粉絲高度矚目的動畫片《Fate/stay night [Heaven’s Feel] II.迷途之蝶》，在日破10億日圓（約2.8億台幣）票房佳績，台灣將於3月15日全台戲院上映，為了宣傳電影，本作主角間桐櫻的聲優下屋則子也將來台會粉絲。

現年36歲的下屋則子，以輕柔空靈的嗓音演繹命運最乖舛的女主角間桐櫻，為角色注入靈魂，除了《Fate》系列，她的代表作還有《黑神》、《神無月的女巫》等，累積的配音作品破百件。

下屋則子將出席3月9日在板橋大遠百威秀舉辦的電影首映暨見面會，此為唯一一場在台公開行程，要獲取見面會資格券，須在今日下午3點於FamiTicket全網購票網和全家便利商店FamiPort機台購買，購買者除了能搶先全台欣賞電影《Fate/stay night [Heaven’s Feel] II.迷途之蝶》，再贈送每位參加者日版電影特典「須藤友德繪製A4角色畫」。

粉絲們關心的電影預售票情報公開，本次售票將搭配多款日版限定特典並於指定通路販售，各自搭配日版兩用型海報資料夾、武內崇繪製A5角色畫、黑之電影手冊，讓台灣的Fate粉絲珍藏，組合套票數量有限售完為止，22日中午在台開賣的電影預售票，已創下1小時內銷售百萬的佳績。

日年度手遊營收亞軍

自最早的《Fate/stay night》推出後，作品迅速累積高人氣與眾多粉絲關注，進而衍生多部外傳、前傳等作品，也推出一系列漫畫、動畫、小說、商品等，產生相當驚人的經濟效益，尤以近年來手遊《Fate/Grand Order》為最，豐富的角色和禮裝卡讓玩家砸錢付費抽卡不手軟，更榮登日本2018年手遊營收亞軍，年度課金營收885億日圓（約台幣245億）。

完美實現「張飛打岳飛」概念的《Fate》系列，故事圍繞著「聖杯戰爭」展開，由7位魔術師「御主」召喚7種職階的英靈「從者」，7組人馬相互廝殺，聖杯將實現最後勝出者的願望，超越年代、種族、文化，被召喚出來的英靈最後集結在同一舞台互相對決。

(中國時報)